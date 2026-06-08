Malore Eriksen, nuovo bollettino medico: "Si prevede possa essere dimesso presto e tornare a casa"

Allo stato attuale ci sono ancora molti interrogativi senza risposta sul malore di Christian Eriksen, che ieri sera si è accasciato a terra durante l'amichevole contro l'Ucraina . Il medico della nazionale, Morten Boesen , ha però fornito un nuovo aggiornamento sulle condizioni del calciatore tramite la DBU lunedì mattina: "Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Si prevede che possa essere dimesso presto e tornare a casa".

Eriksen, sui social messaggi di incoraggiamento da tutto il mondo

Il profilo Instagram di Eriksen è, intanto, inondato di messaggi di supporto da parte di fan di tutto il mondo: "Dio sia con te", "Guarisci presto. Ma credo che adesso basta, fratello", "Non te lo meriti. Spero che tu stia bene", sono alcuni dei commenti. I saluti arrivano da tifosi di diversi Paesi, tra cui Italia, Ucraina, Germania e Azerbaigian, che non hanno dimenticato quanto accaduto durante la fase finale del Campionato Europeo del 2021.

A quasi cinque anni dal malore di Christian Eriksen a Parken, durante la partita d'esordio della Danimarca agli Europei contro la Finlandia, le terribili scene si sono ripetute domenica sera a Odense. Eriksen si è accasciato in campo ma, a differenza del 2021, stavolta si è ripreso rapidamente. Il suo defibrillatore, il dispositivo ICD, ha svolto il suo compito e ha ripristinato la regolarità del suo ritmo cardiaco.