Gago shock, infarto in diretta tv: l'attacco di cuore durante una conferenza stampa

Shock in Cile, dove Fernando Gago , ex giocatore di Roma e Real Madrid, è stato colpito da un infarto mentre teneva una conferenza stampa dopo una partita. Il 40enne argentino, attualmente allenatore dell' Universidad de Chile , stava parlando ai giornalisti ieri, dopo il match di campionato cileno vinto 2-0 contro l'O'Higgins, quando, dopo una domanda, ha mostrato evidenti segni di dolore, ha bevuto un sorso d'acqua e se ne è andato via. Più tardi si è saputo che Gago ha avuto un infarto.

Il comunicato ufficiale su Gago

La stampa sudamericana scrive che Gago è stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico per l'inserimento di stent intorno alle 3 del mattino di venerdì. "È in buone condizioni", fa sapere il suo club in un comunicato stampa ufficiale. "Vi informiamo che il nostro allenatore, Fernando Gago, si sta sottoponendo a una serie di test cardiovascolari e non dirigerà l'allenamento oggi. Fernando Gago è in buone condizioni ed è assistito dal nostro staff medico", ha scritto l'Universidad de Chile sul suo account social. La squadra dell'ex romanista è terza in classifica nella Liga cilena dopo 15 giornate, staccata di 2 punti dal secondo posto, appannaggio dell'Universidad Catolica, e a 12 da Colo Colo, primo in graduatoria.

Il malessere già prima della partita

Secondo le informazioni ottenute dal portale cileno TNT Sports, l'allenatore aveva già avvertito un certo malessere prima della partita contro l'O'Higgins, poco prima di recarsi allo stadio. Tuttavia, Gago ha dato la priorità al match, nonostante gli sia stato consigliato di consultare un medico. Il "Pintita", questo il suo storico soprannome, è riuscito a portare a termine la partita, ma il dolore si è intensificato, cosa che è diventata evidente nella conferenza stampa post-partita. Subito dopo Gago ha deciso di consultare un medico e gli è stato diagnosticato un problema cardiovascolare che ha richiesto l'intervento chirurgico.

La carriera di Gago

Gago, da calciatore, è stato un elegante centrocampista, che ha vestito la maglia della Roma nella sola stagione 2011-12, nell'anno con Luis Enrique allenatore dei giallorossi. Cresciuto nel Boca Juniors, è approdato in Europa con il Real Madrid nel 2007, restando con i Blancos fino al 2011 per poi passare nella prima Roma americana. Successivamente ha giocato con il Valencia, il Velez e nuovamente nel Boca Juniors. Da allenatore, invece, Gago ha guidato, a partire dal 2021, Aldovisi (Argentina), Racing Club (Argentina), Guadalajara (Messico), Boca Juniors (Argentina), Necaxa (Messico) e, dal marzo scorso, Universidad de Chile.