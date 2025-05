Beach Soccer, l'Italia sfiora l'impresa al Mondiale: il Brasile vince 2-1

L' Italia è stata battuta con il finale di 2-1 dal Brasile alla Paradise Arena (sold out con 3.572 spettatori presenti) di Victoria , la capitale delle Seychelles , dove è in corso il tredicesimo Mondiale di Beach Soccer della storia: doppietta di Mauricinho intervallata dal gol del momentaneo pari di Fazzini. Verdeoro qualificati ai quarti di finale, per l’Italia il discorso è rimandato a martedì 6 maggio (ore 13) contro El Salvador . Alla fase a eliminazione diretta passano le prime due del girone e attualmente gli Azzurri sono secondi con due punti di vantaggio da difendere sull’Oman, ai rigori, conquistando il primo punticino del suo girone.

Italia, il ct Del Duca: "Dobbiamo essere arrabbiati, il cammino è ancora lungo"

A fine partita sul volto del commissario tecnico Del Duca è dipinta la rabbia per una prestazione non coronata dal risultato: “Dobbiamo essere arrabbiati. Nel complesso la partita non abbiamo meritato di perderla. Questo è il livello top mondiale e gli episodi, che in queste partite così tirate fanno la differenza, non hanno girato a nostro favore. Il cammino è ancora lungo, siamo nel percorso e questa partita giocata a questo livello deve darci ancora più consapevolezza della nostra forza”, ha dichiarato come riportato dal sito ufficiale della Figc.

“Dobbiamo recuperare in vista da una gara da dentro o fuori per qualificarsi ai quarti. Affronteremo una bella squadra, con una grande organizzazione di gioco, che meritava di avere più punti nel girone. Ora però dobbiamo pensare a noi stessi, al nostro gioco”, ha aggiunto e concluso Del Duca.

Il tabellino di Brasile-Italia

BRASILE-ITALIA 2-1 (pt 1-0; st 0-1)

Brasile: Tiago Bogo, Antonio, Benjamin, Filipe, Hulk; Teleco, Catarino, Thanger, Lucao, Brendo, Mauricinho, Rodrigo. Ct Marco Octavio

Italia: Casapieri, Josep Jr, Genovali, Fazzini, Remedi; Gean Pietro, Bertacca, Andriani, Sciacca, Alla, Camillo Neves, Zurlo. Ct Del Duca

Reti: 11’pt Mauricinho (B); 1’st Fazzini (I); 9’ Mauricinho (B)

Arbitri: Lukasz Ostrowski POL, Micke Palomino PER, Vladimir Tashkov BUL, Jorge Gomez COL; Crono: Ibrahim Alraeesi UAE

Note: 3’pt ammonito Hulk (B), 10’st ammoniti Lucao (B) e Bertacca (I)

FIFA Beach Soccher World Cup: i gruppi, le classifiche e il programma

FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP – I GRUPPI

Gruppo A: Seychelles; Bielorussia; Guatemala; Giappone.

Gruppo B: Mauritania; Iran*; Portogallo*; Paraguay.

Gruppo C: Spagna; Senegal*; Cile; Tahiti.

Gruppo D: Brasile*; El Salvador; Italia; Oman.

*qualificate ai quarti di finale

GRUPPO D, IL PROGRAMMA GARE*

1a giornata

Italia-Oman 7-4

Brasile-El Salvador 3-1

2a giornata

Oman vs El Salvador 7-6 dtr

Brasile vs Italia 2-1

CLASSIFICA GRUPPO D

Brasile (+3) 6, Italia (+2) 3, Oman (-3) 1, El Salvador (-2) 0

3a giornata

El Salvador vs Italia, ore 13 martedì 6 maggio

Oman vs Brasile, ore 17 martedì 6 maggio



Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale, giovedì 8 maggio

Q1 1a Gruppo A vs 2a Gruppo B, ore 13

Q2 1a Gruppo B vs 2a Gruppo A, ore 14.30

Q3 1a Gruppo C vs 2a Gruppo D, ore 17

Q4 1a Gruppo D vs 2a Gruppo C, ore 18.30

Semifinali, sabato 10 maggio

S1 Vincente Q1 vs Vincente Q3, ore 16

S2 Vincente Q2 vs Vincente Q4, ore 17.30

Finali, domenica 11 maggio

3° posto Perdente S1 vs Perdente S2, ore 16

1° posto Vincente S1 vs Vincente S2, ore 17.30

*Tutti gli orari fanno riferimento al fuso orario italiano.