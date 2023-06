Calcio a 5, la Feldi Eboli si laurea campione d'Italia: ko l'Olimpus Roma

ROMA - Festa grande per la Feldi Eboli . Al Palasport di Cisterna di Latina è arrivato il trentanovesimo scudetto del futsal italiano maschile. Battuta in due gare nella serie finale l' Olimpus Roma .

Feldi Eboli, gioia per il trentanovesimo scudetto: Olimpus Roma ko

Quello della Feldi Eboli è il trentanovesimo scudetto del futsal italiano, nonché il primo per una squadra campana. La Feldi Eboli ha chiuso in due gare la serie finale contro l'Olimpus Roma imponendosi 2-1 al Palasport di Cisterna di Latina. Grande festa in casa campana per il risultato raggiunto: la Feldi Eboli è riuscita ancora una volta a iscrivere il proprio nome nell'Albo d'Oro della Serie A New Energy di Calcio a 5.