Burdisso: "Totti verrà a vedere il Boca alla Bombonera"

BUENOS AIRES (Argentina) - Non solo Daniele De Rossi come giocatore, ma anche Francesco Totti, come spettatore (al momento). Nicolas Burdisso, ex difensore della Roma e attuale direttore sportivo del Boca Juniors, sta richiamando a Buenos Aires diversi ex compagni, attratti dal fascino del calcio argentino e dal calore della tifoseria dei Xeneizes. "Totti mi ha chiamato: vuole venire alla Bombonera (lo stadio del Boca, n.d.r.) per vedere una partita del nostro club. Non è stato l'unico però: in tanti vogliono venire qui a Buenos Aires", ha affermato Burdisso ai microfoni delle televisioni argentine.

(In collaborazione con ItalPress)