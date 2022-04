Pirlo, si apre la pista Portogallo: “Contattato dal Braga”

Per Andrea Pirlo, ex allenatore della Juve, ci sarebbe la pista Portogallo. Secondo il quotidiano portoghese 'A Bola', infatti, questo sarebbe il primo nome sulla lista del presidente del Braga Antonio Salvador per sostituire l'attuale tecnico Carvalhal, che ha portato la squadra a giocarsi i quarti di finale di Europa League contro i Rangers di Glasgow di un altro ex juventino, il gallese Ramsey.