"Juve, aumenta la concorrenza per Ginter"

Juve, Ginter ideale per sopperire alle assenze in difesa

La società bianconera aveva messo gli occhi sul nazionale tedesco subito dopo aver appreso della sua situazione contrattuale: a fine stagione sarà svincolato e potrà scegliere un altro club in cui proseguire la sua carriera. Peraltro, la formazione di Massimiliano Allegri in fase difensiva inizia ad avvertire il colpo di alcune grandi assenze. A partire dai dubbi di Giorgio Chiellini e i problemi fisici di Leonardo Bonucci, fino al futuro incerto di Matthijs De Ligt, per cui la Juve si sta già organizzando per correre ai ripari. E il tedesco potrebbe fare decisamente al caso.

Il Tottenham mette i bastoni tra le ruote ai bianconeri per Ginter

Ma il Tottenham si è intromesso, così come altri club di Premier League, nella corsa bianconera per assicurarsi il trasferimento di Ginter. Sin dal suo arrivo al ‘Gladbach dal Borussia Dortmund, nell’estate 2017, il difensore centrale ha collezionato 177 presenze in tutte le competizioni, collezionando un totale di 11 gol e 5 assist. Un dettaglio che fa gola agli Spurs di Antonio Conte.