"Haaland come Ibrahimovic? Non può paragonarsi a lui"

"Se Haaland si paragona a Zlatan perde"

Nel corso della conferenza stampa pre-gara, l'esterno svedese Augustinsson, in forza al Siviglia, ha provocato il colosso norvegese Haaland: "Se ti paragoni a Zlatan, perdi sempre. Non dovresti paragonarti a Zlatan". Le parole dal ritiro svedese arrivano al termine di una settimana in cui la stampa ha incensato la punta ex Dortmund, la prossima stagione in Premier col Manchester City, nello scontro contro la Nazionale di Ibrahimovic che però non ci sarà per infortunio. Quello tra Ibra e Haaland, infatti, potrebbe essere un passaggio di consegne tra il bomber del passato e quello del presente e futuro della penisola scandinava, ma dalla Svezia ne sono sicuri: nessuno potrà mai essere come Ibracadabra.

Dalla Norvegia si coccolano Haaland

Questa sera, a partire dalle 20.45, il campo parlerà per Haaland. L'attaccante norvegese punta a trascinare i suoi in testa al gruppo H della Nations League, sperando di segnare per far cambiare idea agli svedesi. A tre anni da quei 9 gol segnati contro l'Honduras nel match del Mondiale Under 20, Haaland vuole essere il bomber scandinavo migliore di sempre, ma dalla Svezia anche il commissario tecnico Janne Anderson vuole fargli mantenere i piedi ben saldi a terra: "Non deve essere per forza migliore di quello che è ora. Non mi interessa com'è".