Gallinari su Ibrahimovic: “Uno così nasce ogni 20 anni”

Danilo Gallinari è un milanista doc. E ha potuto, dopo tanti anni, festeggiare di nuovo lo scudetto grazie alla squadra di Stefano Pioli , capace di battere allo sprint l' Inter portando a casa il 19esimo titolo della storia. Intervistato su Youtube, il cestista italiano di Nba, ha detto: “Era da tanto tempo che mancava questa emozione qua, quindi penso che durerà ancora un po', finché non comincerà la prossima stagione, almeno per tutta l'estate ci continueremo a pensare”.

Gallinari: “Con l'Atalanta ero a San Siro: stadio da brividi”

Dagli Stati Uniti Gallinari ha comunque seguito le imprese di Leao e compagni: “Di solito le partite serali del Milan riesco a vederle in diretta, mentre le altre le ho viste con i riassunti il giorno dopo. Ho sempre seguito, poi durante il campionato vedi che sei sempre lì. Alla fine sono tornato in Italia, mancavano due partite e ho avuto la fortuna di andare l'ultima in casa, con l'Atalanta. È stato uno spettacolo che sinceramente non vedevo da qualche anno. Un San Siro così carico e pieno è stato un qualcosa di super. Poi abbiamo vinto e sono andato in giro per Milano con la maglietta celebrativa”.

Gallinari: “Ibra ha portato al gruppo la leadership”

Non si può non parlare naturalmente di Zlatan Ibrahimovic: “Mi piacerebbe giocare a lungo quanto lui, ma di Ibra, come atleta, ne nasce uno ogni 20 anni. Soprattutto di testa, perché quello che ha portato al gruppo, ovviamente oltre alle sue capacità, è la leadership. È quello che ha fatto la differenza. È uno di quegli atleti di cui la squadra ha sempre bisogno. Un leader importante, non solo durante la partita ma anche durante la settimana: fa la differenza”.