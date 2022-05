Ibrahimovic continua a far festa: "Milano non è Milan, Italia è Milan"

Chi l'ha detto che dopo una settimana i festeggiamenti per il 19° scudetto ottenuto dal Milan debbano essere archiviati? Dopo 11 lunghi anni di attesa per il popolo rossonero la festa va avanti e i giocatori non sono intenzionati a smettere di sorridere e caricare i tifosi dopo la straordinaria stagione conclusa col titolo. Anche Zlatan Ibrahimovic prosegue, cavalcando l'onda dell'entusiasmo per il grande successo rossonero.

Ibrahimovic ricorda: "L'Italia è Milan"

Autentico capo ultras nei festeggiamenti tra domenica e lunedì in giro per Milano, Zlatan Ibrahimovic non perde tempo per ricordare a tutti il successo dei rossoneri. Tramite i social, pubblicando un video della festa rossonera tra le strade del capoluogo lombardo, l'attaccante svedese ha ribadito a tutti: "Milano non è Milan, l'Italia è Milan". Le parole, scritte su Instagram, ricalcano l'urlo che Ibra ha rivolto prima negli spogliatoi di Reggio Emilia ai suoi compagni e le stesse dette davanti a Casa Milan ai tifosi.

Ibra, recupero e rinnovo?

Intanto Zlatan Ibrahimovic si appresta a vivere settimane importanti per il proprio futuro. Operato in artroscopia negli scorsi giorni per risolvere i problemi al ginocchio sinistro, lo svedese ha davanti a sé 7-8 mesi di stop prima di rientrare in campo. A giugno il contratto col Milan andrà in scadenza, ma l'operazione è stata effettuata per poter tornare e per mettersi a piena disposizione dei rossoneri con i quali l'intenzione di rinnovare c'è. Ora si attende solo il closing con RedBird per poter formalizzare eventualmente l'accordo.