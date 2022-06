Fatih Karagumruk, è ufficiale l'arrivo di Andrea Pirlo: le cifre dell'accordo

Poco più di un anno dopo l’esonero dalla Juventus , Andrea Pirlo è pronto a far ripartire la propria carriera da allenatore. Avvicinato a tante squadre italiane ed estere nel corso della stagione appena conclusa, il campione del mondo 2006 ha scelto di ripartire dalla Turchia .

È infatti ufficiale l’approdo di Pirlo sulla panchina del Fatih Karagümrük , club del massimo campionato turco che ha chiuso l’ultima Super Liga all'8° posto. L'annuncio è stato dato direttamente dalla società la cui sede si trova in un quartiere di Istanbul, che attraverso i propri canali social ha documentato la firma di Pirlo.

Al Karagümrük l'ex giocatore di Inter, Milan e Juventus ritroverà alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, come il portiere Emiliano Viviano , il difensore Davide Biraschi e l'attaccante Fabio Borini . Pirlo ha firmato per una sola stagione e percepirà un ingaggio di 1,5 milioni netti più bonus.

Pirlo, martedì 14 giugno la presentazione al Fatih Karagümrük

Questo il comunicato con cui la società turca ha integrato la notizia dell'arrivo in panchina di Pirlo, che verrà presentato alla stampa martedì 14 giugno: "Il calciatore di fama mondiale ha recentemente allenato la Juventus, uno dei club più importanti d'Europa. Dopo aver avuto esperienza anche in Champions League con la Juventus, Pirlo ha firmato il contratto che lo ha reso tesserato al Karagümrük per 1 anno, a partire dal 1 luglio. Martedì 14 giugno si terrà la conferenza stampa".