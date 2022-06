Pirlo riparte dalla Turchia, accordo con il Karagumruk

Dopo un anno di pausa, sfruttato per studiare per rimettersi in gioco, Andrea Pirlo è pronto a tornare ad allenare. Il 43enne bresciano, infatti, è a un passo dall'approdo ai turchi del Faith Karagumruk , uno dei club del distretto di Istanbul.

Pirlo al Karagumruk, a breve l'ufficialità

Manca solo l'annuncio ufficiale del grande ritorno, ma per Pirlo l'avventura in Turchia è appena iniziata. Dopo l'esperienza in agrodolce sulla panchina della Juventus, il tecnico bresciano si rimette in gioco all'estero al Karagumruk, club col quale dovrebbe legarsi per un solo anno. Non si conoscono ancora i dettagli del contratto annuale, ma Pirlo sarà l'ennesimo italiano alla guida dei turchi che sono stati allenati da Francesco Farioli fino al 2021.

Karagumruk, chi avrà in rosa Pirlo

Al suo arrivo a Istanbul Andrea Pirlo potrà contare su dei volti noti al calcio italiano. Un viso amico sarà di certo quello di Emiliano Viviano, così come quello di Fabio Borini. Da definire invece la posizione di Davide Biraschi, attualmente in rosa ma in scadenza di contratto. L'approdo di Pirlo potrà dunque essere uno sprono per l'ex Genoa per proseguire la propria avventura in Turchia. In rosa, fino a qualche mese fa, c'erano anche l'ex Milan Lucas Biglia, oggi passato al Ba?ak?ehir dell'ex Inter Emre Belozoglu, e l'ex Sampdoria, Roma e Spal Ervin Zukanovic, svincolatosi a maggio.