Insigne subito infortunato a Toronto: debutto in MLS rimandato

L'esordio in MLS dell'ex attaccante del Napoli (e del connazionale Domenico Criscito ) era precedentemente pianificato per la partita di domenica in trasferta contro i San José Earthquakes , ma l'ex azzurro ha riportato un risentimento muscolare: "Non era a suo agio in campo, e quindi abbiamo deciso di lasciarlo fuori. Credo che ci vorranno alcune settimane per averlo pronto, un obiettivo realistico è farlo esordire il 23 luglio , anche se speriamo di accelerare le cose", ha spiegato Bradley.

Insigne, debutto contro Charlotte?

Insigne, che sarà il più pagato in MLS, potrebbe così debuttare in casa a Toronto contro lo Charlotte FC e salterà invece le sfide con San José, Chicago Fire e Montreal Impact. Il Toronto Fc occupa attualmente la dodicesima piazza in Eastern Conference, con cinque vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte in diciotto partite, e i tifosi non vedono l'ora di vedere il talento di Frattamaggiore in azione per migliorare una situazione non certo rosea (sette i punti di distacco dalla zona playoff).