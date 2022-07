Dalla Spagna: "Morata cedibile, ma non ci sono offerte"

Il futuro di Alvaro Morata rimane un mistero dopo il suo ritorno all' Atletico Madrid . La Juventus , squadra nella quale ha militato nelle ultime due stagioni, non ha voluto spendere i 35 milioni di euro che servivano per il suo riscatto, e il giocatore è stato costretto a tornare in Spagna .

Al momento è in ritiro con l' Atletico , ma Simeone non sembra contare su di lui, e pare che la volontà del Madrid sia quella di cederlo.

Morata si allena, ma per Simeone è il quinto attaccante

Come riporta Mundo Deportivo, l'Atletico è al momento in ritiro a Los Angeles. Sono 29 i giocatori a disposizione di Simeone, tra i quali anche Morata, che si sta impegnando per ritagliarsi un posto nelle rotazioni del tecnico argentino lavorando duramente sul campo assieme ai compagni.

Tuttavia, al momento sembra che Morata parta come quinta punta nella rosa bianco-rossa, dietro agli altri centravanti Griezmann, Joao Felix, Cunha e Correa.

Sempre Mundo Deportivo riporta però che nell'allenamento di ieri pomeriggio, Morata avrebbe fatto coppia con Correa tra i possibili titolari.

Il club vorrebbe cedere Morata, ma al momento non ci sono offerte

Sempre la testata spagnola sottolinea il fatto che l'Atletico Madrid non contasse sul ritorno di Morata, avendo sperato fino all'ultimo che la Juve versasse la quota stabilita. Gli spagnoli infatti hanno anche un monte ingaggi molto elevato, e questo non depone a favore della permanenza di Morata al Wanda Metropolitano.

Il problema è che ad oggi, per l'ex Juve e Chelsea, non sono arrivate offerte. Manca un mese all'inizio della Liga, e un mese e mezzo alla chiusura ufficiale del mercato. L'unica certezza del classe 1992 è il lavoro sul campo, per provare a convincere Simeone a puntare su di lui.