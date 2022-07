Morata, Juve più lontana: "Non vedo l'ora di ricominciare all'Atletico"

Alvaro Morata in un'intervista ai canali ufficiali dell' Atletico Madrid ha confessato la sua emozione per il ritorno nei colchoneros dopo il prestito biennale nella Juventus : "Sono molto motivato e non vedo l'ora di ricominciare ad allenarmi, sono sicuro che sarà una grande stagione ".

Le parole della punta spagnola sembrano allontanare un futuro alla Juve , almeno per il momento: "Ritroverò tanti giocatori che sono anche amici come Koke, Llorente, Hermoso, Savic, Oblak, Correa. Siamo rimasti sempre in contatto. Non vedo l'ora di rivederli, ci conosciamo e potremo competere al miglior livello . Sono fortunato ad aver lavorato con Simeone, questo renderà le cose più facili".

Morata: "Competizione? Positivo per la squadra"

Sull'ampio parco attaccanti e la competizione, l'ex bianconero si è espresso in questi termini: "C'è molta concorrenza in attacco, ci sono molti grandi giocatori e penso che sia molto positivo per la squadra e per il tecnico perché più opzioni ci sono tra cui scegliere e più opzioni ci sono in zona d'attacco. È una rosa completa, che può aspirare a vincere tutto, come hanno dimostrato due stagioni fa. Dobbiamo lavorare molto duramente in questa pre-stagione per essere nelle migliori condizioni fisiche per lottare per tutto".

Morata: "I nostri tifosi migliori al mondo"

"Me ne sono andato durante la pandemia, è stato qualcosa di drammatico che ci ha segnato tutti - ha continuato Morata -. La fine di quella stagione senza pubblico è stata molto triste, ha dato un grande senso di vuoto. Non vedo l'ora di rivedere i nostri tifosi, i migliori al mondo, riempire lo stadio e fare il tifo per la squadra come sempre. Mi manca da molto".