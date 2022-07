"Morata offerto al Bayern come sostituto di Lewandowski"

Nonostante l'intervista piena di fiducia e ottimismo rilasciata ai canali ufficiali dell' Atletico Madrid nella giornata di mercoledì, Alvaro Morata non è affatto sicuro di giocare nei rojiblancos nella prossima stagione. Dalla Germania arriva una nuova indiscrezione: secondo Sport1 l'ex attaccante della Juve sarebbe stato offerto al Bayern Monaco per il post Lewandowski.

Alcune settimane fa, riporta il sito tedesco, il club spagnolo avrebbe offerto Morata al Bayern, incontrando però il netto rifiuto da parte della società tedesca, che non lo considera un rimpiazzo adeguato per il bomber polacco, in piena rottura con i campioni di Germania. La mossa del club madrileno è però un chiaro segnale diretto al nazionale spagnolo, che non è al momento considerato una priorità dal tecnico Simeone.

Morata, il futuro resta un rebus: Juve, Atletico o Premier?

La Juventus non ha ancora abbandonato del tutto le speranze di riportare l'attaccante spagnolo a Torino, anche se la richiesta di 35 milioni di euro resta troppo alta per la Vecchia Signora, che potrebbe aspettare fino agli ultimi giorni di mercato prima di fare la sua mossa. Il club bianconero resta la destinazione preferita di Morata in caso di addio all'Atletico, anche se la priorità del giocatore è ora quella di essere confermato da Diego Simeone. In Premier non mancano comunque le pretendenti: Arsenal, Newcastle, Tottenham e Manchester United hanno mostrato interesse nei giorni passati.