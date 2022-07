Kane stregato da Conte: "Allenamenti duri? Mai stato così bene"

"Lavorare con Antonio fa bene alla nostra mentalità"

Così, dopo la rimonta del finale della scorsa stagione ai danni dell'Arsenal coronata con il raggiungimento da parte del Tottenham della zona Champions League, Kane si è schierato apertamente dalla parte dell’allenatore nel braccio di ferro con la società in tema di mercato, invocando l’arrivo di rinforzi adeguati per dare corpo al progetto tecnico-tattico dell’allenatore salentino. E non solo, se è vero che neppure i metodi da “marines” utilizzati da Conte durante il ritiro in Asia hanno demoralizzato Kane, che ha anzi esaltato il lavoro svolto nei primi giorni della nuova stagione: “Antonio è fantastico, non mi sono mai sentito così bene in carriera - ha dichiarato Kane dalla Corea, come riportato dal 'Sun' - Stare con lui ogni giorno, vedere la meticolosità con la quale prepara ogni allenamenti, la passione che ci mette è molto utile per la mentalità di tutti noi”.

Kane e la fatica in allenamento: "Siamo entusiasti di Conte"

Insomma, le immagini che hanno fatto il giro del mondo, con lo stesso Kane vomitare al termine di un allenamento e Son piegato dalla fatica, sono state ingannevoli…: “Sto arricchendo il mio bagaglio di esperienza. Sì, alcune sessioni sono state molto pesanti, ma siamo tutti entusiasti per la nuova stagione. All'interno dello spogliatoio c'è una sana competizione, tutti sappiamo di poter avere le nostre chances se lavoreremo bene e seguiremo i dettami del mister. Negli ultimi anni non siamo riusciti a mostrare il meglio di noi, speriamo di fare qualcosa di speciale grazie ad Antonio".