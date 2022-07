Ivan Perisic saluta l'Inter: "Un onore". Il messaggio di Lukaku

Ivan Perisic ha salutato l' Inter dopo 7 stagioni (compreso l'anno in prestito al Bayern ), uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Rispondendo ad un post del club nerazzurro, l'ala croata su Instagram ha ringraziato così: "È stato un onore", ha scritto aggiungendo due pallini nerazzurri.

Perisic saluta l'Inter, la risposta di Lukaku e Ranocchia

Diversi ex compagni di squadra di Perisic, che nella prossima stagione ritroverà Antonio Conte al Tottenham, hanno commentato il messaggio del croato. Tra questi Romelu Lukaku ("mon frere", 'fratello mio'") e l'ex nerazzurro Andrea Ranocchia, che ha pubblicato un cuore. Centinaia i messaggi dei tifosi, che lo hanno salutato con affetto. Perisic ha disputato in tutto 254 partite tra campionato e coppe con la maglia nerazzurra, andando a segno in 55 occasioni.