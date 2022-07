Lukaku, la rivelazione dell'avvocato: "Sarà il giocatore più pagato della A"

Lukaku-Inter, parla l'avvocato Ledure: "Sembrava impossibile..."

Una rarità in un’epoca in cui le commissioni vanno per la maggiore, ma tant’è. Il deus ex machina dell’operazione è stato Sébastien Ledure, che di Lukaku è l’avvocato e che è da anni un riferimento mondiale del diritto sportivo. Intervistato dal quotidiano belga ‘La Libre’ Ledure ha svelato alcuni retroscena della trattativa: “Romelu ha preferito che il suo agente non fosse coinvolto in questa vicenda visti i suoi stretti legami con l'ex dirigenza del Chelsea per evitare un possibile conflitto di interessi. Quanto è stato difficile? All'inizio nessuno credeva che sarebbe successo davvero. Diciamo che il cambio di proprietà al Chelsea ci ha aiutato perché i rapporti tra la gestione precedente degli inglesi e la proprietà dell’Inter si erano fatti tesi".

"Romelu mi ha detto che non poteva perdere un altro anno"

Ledure ha poi spiegato come e quando l'attaccante ha deciso di far avviare la trattativa: "Quell’intervista è stata dettata dal cuore, è un'iniziativa che ha preso da solo e della quale ha subito le conseguenze per il resto della stagione perché ha appesantito il clima all’interno della squadra. Rom mi ha detto che a 29 anni non poteva permettersi di perdere un altro anno. Tutti sanno che con l’allenatore non aveva un buon rapporto, ma le trattative sono iniziate solo alla fine della stagione e ho sempre tenuto Romelu al corrente di tutto".