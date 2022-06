Lukaku e la maglia numero 90 all’Inter: il retroscena sulla scelta e su Dzeko

È atterrato ieri mattina poco dopo le 6.30 allo scalo riservato ai voli privati. Arrivava da Olbia dove oggi, con lo stesso charter, tornerà per continuare le vacanze e gli allenamenti personalizzati. Sono bastate poche ore però per capire che l'amore della Milano nerazzurra nei confronti di Romelu Lukaku è ancora grande. Come se gli ultimi undici mesi che il belga ha trascorso, per sua scelta, al Chelsea fossero stati cancellati con un colpo di spugna. C'è chi ha trascorso addirittura la notte in macchina all'aeroporto milanese: un paio di ragazzi con la maglia numero 9 lo hanno atteso quasi dodici ore e alla fine sono riusciti a vederlo quando è uscito dallo scalo ed è salito su una Maserati bianca guidata da un uomo della Roc Nation, che aveva viaggiato con lui insieme ad altri collaboratori.

«Sono molto contento di essere qui» ha detto ai giornalisti dopo aver posato con la sciarpa dell'Inter per alcuni scatti. Come messaggio alla... nazione aveva, invece, postato su Instagram una story con una foto di Milano vista dall'alto. Un modo per dire che stava arrivando. Big Rom ha fatto il primo pit stop a casa, a City Life, si è cambiato la maglia celeste a maniche lunghe con la quale aveva viaggiato, ed è riapparso tre ore e mezzo più tardi all'Humanitas di Rozzano, stavolta con una t shirt bianca a maniche corte, per la prima parte delle visite mediche sotto l'egida del professor Volpi, responsabile dell'area medica nerazzurra. Lukaku, i cori e la polizia Già all'Humanitas i tifosi interisti gli hanno regalato applausi quando è uscito con la mascherina. Lui ha salutato e, a bordo della stessa Maserati, è stato scortato da un'auto con gli addetti alla sicurezza del club prima a pranzare e poi al Coni. Il grosso della gente sapeva che la seconda tappa era in via Piranesi e si era dato appuntamento lì. C'erano già Asllani e pure Sebastiano Esposito, passato in prestito all'Anderlecht, ma le attenzioni, almeno quelle degli sportivi, sono state tutte per Big Rom che, arrivato alle 13.30, dopo i controlli con il dottor Meazza, si è affacciato da una finestra a salutare come il Papa. Con una mano si toccava il cuore e si vedeva che era emozionato. «Romelu Lukaku, Romelu Lukaku» gli hanno cantato. E poi «Portaci lo scudo, o Romelu, portaci lo scudo». Lui ha sorriso e la gente lo ha salutato invitandolo a saltare al grido «Chi non salta rossonero è».