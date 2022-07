"Barcellona, Neto e Mingueza in uscita: ma c'è il nodo ingaggi"

Una delle grandi classiche del calcio europeo metterà di fronte due squadre inevitabilmente con ancora ben visibile il cartello dei lavori in corso e accomunate anche dal problema del mercato in uscita , con tanti giocatori che non rientrano nei piani di società e allenatori e che dovranno essere piazzati nelle prossime settimane al fine anche di sbloccare le prossime operazioni in entrata.

"Napoli, per Neto ostacolo ingaggio"

Alcuni degli elementi in questione non sono neppure stati convocati per i tour estivi negli States: è il caso di Aaron Ramsey per la Juventus e del duo Neto-Oscar Mingueza per il Barcellona. Il 'Mundo Deportivo' si è concentrato sulla situazione del portiere brasiliano, tra l’altro ex bianconero, e del difensore catalano, per i quali il ds blaugrana Alemany sta cercando soluzioni alternative, entrambi in scadenza nel giugno 2023. Per entrambi sono arrivati timidi sondaggi dall’Italia, rispettivamente da parte di Napoli e Monza, ma a frenare l’eventuale inizio delle trattative sono gli elevati ingaggi di entrambi i giocatori, rimasti comunque a Barcellona in attesa di novità.

Napoli, prosegue la caccia a un portiere

Neto, che ha rifiutato l’opzione Celta de Vigo, vedrebbe di buon occhio la possibilità di tornare in Italia e indossare la terza maglia diversa in Serie A dopo quelle di Fiorentina e Juve, ma il ds azzurro Giuntoli non ha ancora accelerato sul fronte portiere, che resta comunque una priorità per il Napoli: lo stipendio di Neto, sotto contratto con il Barcellona per 3,5 milioni netti, resta comunque un ostacolo importante, così come lo sarebbe per il Monza quello di Mingueza, che in Catalogna sfiora il milione di ingaggio. Il Barcellona è disposto ad applicare sconti importanti sui cartellini, ma si aspetta significative rinunce di entrambi alla voce stipendi.