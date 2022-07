Kim sempre più vicino al Napoli, saluta il Fenerbahce

Kim, in Corea del Sud, viene chiamato 'The Monster', per il suo fisico (190 per 86 chili) e per la tempra molto dura. Il Napoli quest'anno, in difesa, sta puntando più che sulla tecnica proprio sui muscoli e su giocatori particolarmente fisicati. Per Kim, ci potrebbe essere un ostacolo importante: non parla l'inglese. Dovrà impararlo per seguire meglio gli ordini di Spalletti e dei suoi collaboratori. Altra qualità da ammaestrare è quella di quando ha la palla tra i piedi: in fase di costruzione è ancora acerbo. Anche in questo caso, l'allenatore toscano – con cui condivide l'amore per la bicicletta – avrà il compito di farlo migliorare.