Insigne, esordio da re a Toronto: “Non mi aspettavo tutto questo affetto”

Lorenzo Insigne racconta dunque il brivido della prima: “Non mi aspettavo tutto questo affetto da parte dei tifosi alla mia prima partita in casa”. Poi arrivano le sensazioni e le promesse di Lorenzo il Magnifico: “E' stata una grande emozione. Spero al più presto di ricambiare questo affetto con grandi prestazioni come quella di oggi e tanti gol”.

Toronto ha esultato anche per il primo gol dell'ex Juve Federico Bernardeschi in quello che è stato un vero e proprio festival italiano. Come si dice: se il buongiorno si vede dal mattino...