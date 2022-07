Insigne: sbaglia un rigore e Toronto non riesce a vincere

Serata amara per l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Contro New England Revolution, il nuovo giocatore di Toronto ha infatti sbagliato un calcio di rigore all'80', non riuscendo a sbloccarsi in Mls. La sua squadra non è così andata oltre lo 0-0, fallendo l'appuntamento con i tre punti che sarebbero serviti per la classifica.