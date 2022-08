"Il Leicester blinda Fofana": Chelsea e Psg cambiano obiettivo per la difesa

Tra il Psg e il Chelsea, possibili “litiganti” per Wes Fofana, si intromette… il Leicester. Il manager delle Foxes, Brendan Rodgers, ha infatti dichiarato alla BBC che il club non ha intenzione di privarsi del giovane difensore francese, entrato negli ultimi giorni nel mirino di due delle big d’Europa.

"Fofana non è in vendita" “Il giocatore non è in vendita” ha tagliato corto Brendan Rodgers, senza dilungarsi ulteriormente sull’eventuale disponibilità della società a rivedere la propria posizione di fronte a eventuali super offerte per uno dei tanti prospetti interessanti del calcio francese, tornato in campo lo scorso marzo dopo un’assenza di oltre sei mesi a causa di un grave infortunio alla caviglia subito durante un’amichevole contro il Villarreal giocata la scorsa estate.

Fofana, il gioiello del Leicester valutato 60 milioni Del resto la valutazione che il Leicester fa del giocatore non è inferiore ai 60 milioni, piuttosto simile a quella di Milan Skriniar, per il quale l’Inter non vuole scendere sotto i 70 milioni. A dividere lo slovacco e il francese sono sei anni di età e l’esperienza internazionale nettamente a favore dell’interista, ma il Leicester non sembra disposto a fare sconti proprio in considerazione dei margini di miglioramento che ha ancora Fofana, arrivato al King Power Stadium nel settembre 2020 per 35 milioni di euro dal Saint-Etienne.