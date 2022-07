Inter-Lione: il boato dei tifosi nerazzurri all'ingresso di Skriniar

Nuovo segnale dei tifosi dell'Inter a favore di Milan Skriniar . Il difensore slovacco, al centro delle pressanti voci di mercato che lo collocano ora al Psg e ora al Chelsea , è stato accolto con un autentico boato al momento del suo ingresso in campo (al 58' per Alessandro Bastoni ) nella sfida amichevole terminata 2-2 contro il Lione , allo stadio "Dino Manuzzi-Orogel" di Cesena.

Inter, Skriniar: il Psg rallenta. Ecco perché

Nelle ultime ore, l'Equipe ha lanciato la notizia di un rallentamento del Psg nella trattativa per Skriniar. Secondo il quotidiano transalpino, il club parigino ha dovuto rinunciare per il momento all'assalto a causa delle nuove regole del Fair Play Finanziario, che impongono le cessioni di alcuni giocatori per abbassare il monte ingaggi dei club. Lo stop sarebbe dovuto anche all'esaurimento del budget di mercato da 80 milioni di euro messo a disposizione di Nasser Al-Khelaïfi per la campagna acquisti estiva, già in parte utilizzato per Vitinha, Mukiele e il riscatto di Nuno Mendes.