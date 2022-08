Pato, che sfortuna: nuova operazione al ginocchio

Pato: dopo il Milan un nomade del calcio

Pato è stato per un periodo sulla cresta dell'onda, in particolare nei suoi anni al Milan, costellati però anche da infortuni. Dopo la sua avventura in rossonero, il Papero ha girovagato in cerca di una nuova vita calcistica: prima il Brasile – Corinthians e San Paolo, quindi il Chelsea, il Villareal e i cinesi del Tianjin. Poi di nuovo il ritorno in patria e, dall'anno scorso, l'Mls con l'Orlando City, dove sembrava effettivamente contento. Anche qui, però, non è stato abbandonato dai contrattempi fisici.