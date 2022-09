Carragher, altra bordata a Ronaldo: "Come farà il Manchester senza i suoi gol?"

Ai margini del Manchester United, dopo il mancato addio ai Red Devils nel mercato estivo per Cristiano Ronaldo si profila una stagione da coprotoagonista nella squadra che Erik Ten Hag sembra aver iniziato a far volare come nei programmi estivi della società.

Il Manchester United vince, Ronaldo è ai margini La dispendiosissima sessione di mercato condotta dalla dirigenza dei Red Devils non ha avuto “sollievo” dal risparmio del pesante ingaggio del portoghese, che pare avviato al ruolo di riserva di lusso da mandare in campo solo negli spezzoni finali delle partite, o chissà, in Europa League. E come se non bastasse CR7 deve sopportare anche le ironie dei social, non da parte di tifosi qualunque, bensì di illustri e influenti opinionisti, come Jamie Carragher. Lo scontro tra Ronaldo e l’ex difensore del Liverpool, che ora lavora per SkySports ed è molto attivo sui social, sembra infatti destinato a continuare dopo gli antefatti delle scorse settimane.