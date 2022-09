Chelsea, Tuchel medita il rilancio di Kepa: "Contenti sia rimasto, è pronto per giocare"

Il Chelsea ha vissuto un altalenante inizio di stagione in Premier League. Già sconfitto due volte, in trasferta contro Leeds e Southampton, la squadra di Thomas Tuchel sta pagando un mercato ritardato dal passaggio di proprietà e le conseguenti difficoltà nell’acquisizione dei nuovi meccanismi tecnico-tattici.

Kepa, dal Napoli al rilancio al Chelsea

Tuchel sembra pronto a valutare l’opportunità di concedere un turno di riposo a Mendy, magari già nella prima partita del girone di Champions League contro la Dinamo Zagabria, per rilanciare Kepa Arrizabalaga. L’ex Athletic Bilbao, rimasto al Chelsea dopo essere stato vicino al trasferimento al Napoli, è stato elogiato dal tecnico tedesco, che ha anche fatto riferimento proprio alle proposte di mercato arrivate per lo spagnolo: “Siamo molto contenti che Kepa sia rimasto con noi. Ha cercato di andare via, ma tutte le opzioni che gli sis ono presentante non erano soddisfacenti. Lo ritengo pronto per giocare" le parole dell'allenatore tedesco.

Tuchel e la citazione di Napoleone

"Quello del portiere è un ruolo particolare, non si decide pensando solo alla qualità, a volte si seguono le sensazioni del momento - ha aggiunto Tuchel, lasciandosi poi andare anche ad una citazione 'dotta' - Mendy ha avuto qualche episodio sfortunato, ma abbiamo due portieri validissimi e del resto penso che il detto di Napoleone, ‘Meglio un generale fortunato che uno bravo’, possa essere valido anche per i portieri…". Kepa ha disputato appena due partite nelle ultime due edizioni della Champions League, entrambe nell’ultima giornata della fase a gironi, contro Zenit e Krasnodar, con la squadra già qualificata per gli ottavi.