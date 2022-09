Nuova avventura per Kostas Manolas. Il difensore greco classe 1991, ammirato in Serie A con le maglie di Roma e Napoli, lascia dopo soli otto mesi l'Olympiacos - era tornato ad Atene nella scorsa sessione del calciomercato invernale - e vola negli Emirati Arabi: ha infatti raggiunto un accordo con l'ambizioso Sharjah Fc, squadra in cui ritroverà un ex compagno con il quale ha condiviso due stagioni (2015 e 2016) alla Roma, il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic.