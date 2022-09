Pjanic negli Emirati Arabi: è ufficiale, ha firmato per lo Sharjah Fc

Miralem Pjanic lascia ufficialmente il Barcellona e l'Europa per accasarsi allo Sharjah Fc, formazione degli Emirati Arabi Uniti. L'ex Roma e Juve era partito già ieri per la sua nuova destinazione dopo aver risolto il suo contratto con i blaugrana. Oggi è arrivata l'ufficialità del trasferimento: è tutto fatto.