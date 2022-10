Pjanic rivela: “Xavi voleva rimanessi, ma io ho deciso di lasciare il Barcellona”

Non sono passati neanche due mesi da quando Miralem Pjanic ha deciso di lasciare il Barcellona per la seconda volta. La prima, per il prestito al Besiktas; la seconda, definitivamente, per trasferirsi negli Emirati, alla Sharjah. Una scelta non imposta, ma decisa dall'ex Roma e Juve in persona che voleva giocare di più. Lo ha confessato lo stesso regista a beIn in un'intervista.