"Barcellona in cerca di mediani: Kessie verso l'addio al Camp Nou"

Nubi all'orizzonte per Franck Kessie e per la sua permanenza al Barcellona. Come riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, gli uomini di mercato catalani sono alla ricerca di un centrocampista per gennaio, un metronomo in grado di aumentare le rotazioni e prendere il posto, in futuro, di Busquets.

Kessie, arrivato in estate a parametro zero dal Milan, non ha fin qui trovato molto spazio al Camp Nou e sembra destinato a lasciare Barcellona, che si a gennaio o a giugno.