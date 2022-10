Xavi, nuovo veleno sull'arbitro: "Con l'Inter è stata un'ingiustizia"

Non si spengono le polemiche per l'arbitraggio di Inter-Barcellona. A rinfocolarle ci pensa Xavi, l'allenatore blaugrana nella conferenza stampa di vigilia della partita di Liga contro il Celta: "Siamo indignati. Pensiamo sia stata un'ingiustizia e continuiamo a pensarci. Ma basta, ora devo pensare al Celta. E in Champions dipendiamo ancora da noi stessi". Tra pochi giorni ci sarà il ritorno al Camp Nou e sarà sicuramente un incontro caldissimo dopo i fatti dell'andata.