Cristiano Ronaldo rivela chi l'ha convinto a rifiutare il City

Ronaldo: "Ferguson mi disse di non andare al City"

"Ho seguito il mio cuore andando al Manchester United - ha spiegato il fuoriclasse portoghese -. Chiamai Alex Ferguson che mi disse: 'È impossibile per te andare al Manchester City'. E io gli risposi: 'Ok boss'". Ronaldo ha seguito il consiglio del leggendario tecnico scozzese, con cui vinse Premier League e Champions League e il primo dei suoi cinque Palloni d'Oro nel 2008, ma la sua seconda avventura allo United non è andata come si aspettava: "Da quando se ne è andato Ferguson non ho visto alcuna evoluzione nel club, non è cambiato nulla".