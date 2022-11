"Qual è la miglior squadra in cui hai giocato?": la risposta di Icardi sorprende i tifosi

Difficile prendere in castagna Mauro Icardi, l'ex attaccante dell'Inter ora al Galatasaray. In una Q&A con i tifosi - postata sulle sue storie di Instagram - infatti, il bomber ha dato una risposta-non risposta a quanti gli chiedevano quale fosse stata la squadra più grande in cui avesse militato. Ci sono però alcune 'sfumature' che i tifosi delle squadre in cui ha giocato l'argentino possono cogliere per esaltarsi lo stesso.