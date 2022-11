Rooney ancora contro Ronaldo: “L'età arriva per tutti”

Continua il botta e risposta tra Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo. Il 'servizio' questa volta è nelle mani dell'inglese, che continua a parlare non in modo particolarmente amichevole del portoghese: “L'età ci raggiunge tutti, Cristiano fa fatica ad affrontare la realtà”. Parole dette davanti alle telecamere della Cnn perché le polemiche varcano ormai anche l'oceano e Cr7 è conosciutissimo negli Stati Uniti, dove lo vorrebbero vedere in un club di Mls fin dalla prossima stagione.