Pelè ha un'infezione respiratoria: resta in ospedale

Pelè soffre di un'infezione respiratoria. Lo ha fatto sapere l'équipe medica che ha in cura l'ex calciatore brasiliano. Rimarrà ricoverato per i prossimi giorni all'ospedale Albert Einstein di San Paolo . Oggi è stato emesso un nuovo bollettino medico.

Nel bollettino si legge quanro segue: “L'équipe medica ha diagnosticato un'infezione respiratoria, che è stata trattata con antibiotici. La risposta è stata adeguata e il paziente, che rimane in una stanza comune, è stabile, con un miglioramento generale delle sue condizioni di salute. L'ex giocatore continuerà a essere ricoverato nei prossimi giorni per continuare il trattamento".

O Rei è stato ricoverato in ospedale martedì scorso per una rivalutazione del trattamento chemioterapico del tumore al colon, che era stato individuato a settembre dell'anno scorso. Pelè, da quando si trova in ospedale, ha già scritto numerosi messaggi sui social per rassicurare i suoi tanti tifosi. Li ha ringraziati per gli auguri ricevuti e ha garantito che si tratta di visite mediche di routine.