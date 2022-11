Solo Pelé e Rosas più precoci di Gavi

Il miglior giocatore

Se nel calcio esiste la perfezione, si può prendere come riferimento la partita di Gavi, 18 anni e 110 giorni, assist-capolavoro e gol-capolavoro contro la Costa Rica, ma soprattutto 103 minuti (in Qatar bisogna contare anche il recupero) senza un errore. Come sia possibile, a quell’età, è difficile saperlo. Non è Mbappé, che segna come un tornado, non è Haaland, che segna come un tuono, Gavi non è il gol (anche se sa come si fa), più semplicemente è il calcio. Ti riempie gli occhi con il calcio. Come pura statistica si può riportare questo dato: soltanto Pelé nel ‘58 (a 17 anni e 239 giorni) e Manuel Rosas nel ‘30 (a 18 anni e 93 giorni) erano più giovani di lui quando hanno segnato un gol nei Mondiali.