Coppa del Re, il Real ribalta il Villarreal. Tutto facile per il Barcellona

VILA-REAL (SPAGNA) - Remontada per il Real Madrid, che rischia grosso ancora una volta contro il Villarreal, giustiziere della squadra di Ancelotti in Liga solo un paio di settimane fa, ma che alla fine viene a capo di un match complicatissimo, strappando la qualificazione per i quarti di finale contro l'Osasuna. La squadra di Ancelotti però se la vede brutta, con Capoue e Chukweze a portare avanti di due reti il Sommergibile Giallo nel finale del primo tempo: nella ripresa arriva la reazione delle merengues, che ribaltano il risultato grazie alle reti di Vinicius, Militao e Ceballos e si guadagnano i quarti, dove troveranno l'Osasuna, che ha eliminato il Betis,

Barcellona, tutto troppo facile con il Ceuta

Nessun problema per il Barcellona di Xavi, capolista di Liga e nel momento migliore della sua stagione: gli ottavi di finale con il Ceuta, come da pronostico, si rivelano una formalità e gli azulgrana chiudono con una manita, frutto comunque di un minimo sforzo. Sblocca il match nel finale della prima frazione Raphina, che fa il grosso del lavoro, dando il là a una ripresa condotta in scioltezza dai catalani e condita dalle reti di Lewandowski, ennesima doppietta, Fati e dell'ex milanista Kessie. Per il Barça ora un quarto di finale da brividi contro l'Atletico di Simeone e dell'ormai "quasi ex" Depay, in procinto di trasferirsi proprio ai colchoneros.