Ronaldo, il messaggio social dopo la doppietta contro il PSG

Un gol su calcio di rigore, l'alto con un tap-in dopo aver colpito centrato il palo con un colpo di testa. Due sigilli in un'ora, prima di essere sostituito come il suo storico antagonista nel calcio mondiale, Leo Messi, che è invece andato a bersaglio una sola volta. Cristiano Ronaldo è stato tra i grandi protagonisti dell'amichevole al King Fahd International Stadium di Riyad tra la selezione All Stars, formata da giocatori dell'Al Hilal e dell'Al Nassr, e il PSG. Con la fascia di capitano sul braccio il portoghese ha illuminato la serata con le sue giocate dimostrando che, in fondo, la classe non invecchia.