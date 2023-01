Dani Alves, le dichiarazioni della vittima: "Mi ha preso con forza la mano e l’ha messa lì"

BARCELLONA (SPAGNA) - "Più volte gli ho chiesto di fermarsi e farmi uscire". Queste, secondo quanto riportato dalla versione online de 'La Vanguardia', la versione data alle forze dell'ordine dalla 23enne che ha denunciato per aggressione sessuale Dani Alves , arrestato a Barcellona e ora in carcere dopo che il giudice istruttore ha emesso nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare provvisorio.

La versione della ragazza

Nel suo racconto agli investigatori la ragazza ha dato la propria versione su quanto accaduto nella notte del 30 dicembre scorso in una discoteca di Barcellona, dove sostiene di essere stata aggredita sessualmente dal 39enne terzino brasiliano ex Juventus. La giovane donna, spiega ancora 'La Vanguardia', ha raccontato di essere stata abbordata da Alves che dopo averle offerto da bere le avrebbe sussurrato all'orecchio frasi incomprensibili ("deve averle dette in portoghese") e preso due volte la mano per metterla sui suoi genitali.