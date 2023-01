Dani Alves in carcere, la famiglia si sfoga e lancia accuse

Caso Dani Alves, le accuse della famiglia

Il fratello del brasiliano, Ney, è stato ospite della trasmissione Telecinco Fiesta per parlare della situazione che stanno vivendo: "Ci sentiamo impotenti di fronte a tutto questo. Penso che l’avvocato non stia facendo un buon lavoro. Stiamo andando oltre i limiti, è persino vietato fargli visita. Non so che altro fare, ma posso assicurare che se necessario daremo la vita per farlo uscire da questo inferno". Anche Dana Dinorah, ex moglie del calciatore si è espressa sul caso: "Conosco Dani da 22 anni e sono stata sposata con lui per 10 anni. Sono sicura che non farebbe mai una cosa del genere".