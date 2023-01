Dani Alves, il nuovo messaggio della moglie: la sua vita è stata travolta

Joana Sanz , moglie di Dani Alves , ha condiviso un video sul proprio profilo Instagram per provare a spiegare la situazione dopo l'arresto del marito per presunta violenza sessuale .

La moglie di Dani Alves: "Voglio che più persone possibili vedano questo messaggio"

Nel video pubblicato sul social network, la modella ha espresso la propria gratitudine per i tanti messaggi di supporto che le sono arrivati, senza nominare il calciatore: "Volevo registrare questo video per farmi vedere, so che ci sono molte persone preoccupate. Adesso sto attraversando un momento di calma dopo tutta la tempesta che si è abbattuta su di me. Voglio ringraziare a parole tutti quelli che mi sostengono. Ho ricevuto dei bei messaggi che mi confortano molto. Grazie mille".