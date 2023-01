Dani Alves, la madre va a visitarlo in carcere ma lui rifiuta: il motivo

BARCELLONA - Emergono nuovi dettagli sul caso di Dani Alves , rinchiuso in carcere dopo essere stato accusato da una donna di violenza sessuale, il 30 dicembre al nightclub Sutton di Barcellona . La situazione del calciatore diventa ogni giorno sempre più complicata. In questo momento così delicato la madre, Lucia, è partita dal Brasile arrivando fino alla città spagnola, ma non ha potuto incontrare il figlio in carcere .

Madre e figlio non hanno potuto incontrarsi su esplicita richiesta proprio di Dani Alves. Alcune fonti riferiscono che il calciatore vuole attendere l'esito del ricorso prima di incontrarla, affermando che si vergogna nel farsi vedere da sua madre in carcere. I due hanno potuto solo parlare al telefono, con la madre che ha preso alloggio in un albergo per rimanere vicina. Lucia si è anche recata nello studio di uno dei legali del calciatore, uscendone sconvolta e in lacrime.