Dani Alves, la moglie sbotta sui social: "Tutto inventato"

Dani Alves è nella bufera dopo l'arresto per una presunta violenza sessuale avvenuta lo scorso 30 gennaio in una discoteca di Barcellona. La difesa si sta muovendo per cercare di scagionare l'ex Juventus. Si era palesata anche una rottura del suo matrimonio con Joana Sanz, dopo che il programma Ana Rosa aveva rivelato le intenzioni della moglie di chiedere il divorzio. Una evenienza che è stata smentita dalla stessa attraverso una storia pubblicata su Instagram.