Il Sion affonda, duro attacco a Balotelli: "Uno zombie"

ROMA - Situazione disastrosa in casa Sion , club della massima serie svizzera molto vicino alla retrocessione. Troppo pesante l'ultima sconfitta sabato scorso contro il Servette , un umiliante 5-0 che ha lasciato scorie pesantissime. In questo quadro di disfatta generale, c'è inoltre la situazione di Mario Balotelli , che a 32 anni si è ritrovato con la fascia di capitano al braccio, in un tentativo estremo di responsabilizzarlo e farne il trascinatore dei compagni con il proprio esempio, cosa che però non è riuscita.

Pont durissimo su Balotelli: "E' uno zombie che distrugge tutto. Non lo tollero più"

Pesantissime le parole di Michel Pont, vice allenatore della nazionale svizzera dal 2001 al 2014, su Mario Balotelli: "È uno zombie che distrugge tutto, questo è Balotelli. Non è possibile continuare come capitano con un ragazzo che distrugge l'umore della squadra. Non puoi prendere in giro un'istituzione come l'FC Sion. Personalmente non ce la faccio più con questo Balotelli".