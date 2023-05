Messaggio shock di Balotelli: "Fate ribrezzo", ecco a chi era riferito 

Il Sion, squadra di Mario Balotelli, è vicina alla retrocessione. Il fantasma di una "discesa" nella serie inferiore svizzera ha spinto la società a cambiare 4 allenatori nel corso dell'anno e, ovviamente, le critiche piovono da tutte le parti. Uno dei più bersagliati è stato sicuramente il giocatore italiano ex Milan (tra le altre), che è stato anche accusato di essere uno "zombie" in campo, ma non solo...