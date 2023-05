"Bellingham saluta il Dortmund e va al Real Madrid per 100 milioni"

MADRID - Potrebbero essere le ultime ore da giocatore del Borussia Dortmund per Jude Bellingham . Il centrocampista inglese classe 2003 dei gialloneri è considerato molto vicino al trasferimento al Real Madrid . E intanto all'orizzonte c'è l'ultima decisiva partita di campionato per il Dortmund che potrebbe regalare la Bundesliga a discapito del Bayern Monaco .

Belligham al Real Madrid? In Spagna sono sicuri

Come riporta il sito del quotidiano spagnolo "Marca", l'annuncio di Bellingham al Real Madrid potrebbe arrivare già domani, dopo l'ultima giornata di Bundesliga in cui il Borussia Dortmund sarà chiamato a mantenere i due punti di vantaggio sul Bayern Monaco se vorrà laurearsi campione di Germania. I dirigenti dei Blancos sarebbero stati a Dortmund nei giorni scorsi per mettere nero su bianco un principio di accordo che prevede un contratto di sei anni per Bellingham. Il Real Madrid, per avere il gioiellino inglese, sborserà 100 milioni di euro più bonus legati a risultati e presenze. Alla fine, dunque, dovrebbe vincere la ferma volontà del giocatore di trasferirsi al Real, nonostante altre offerte economicamente più vantaggiose pervenute sul tavolo dei Blancos.