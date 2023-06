Ronaldo e Georgina, in arrivo una novità sul futuro? C'è un'indiscrezione

Nonostante alcune voci di una possibile crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez , i due sembrerebbero in procinto di sposarsi nei prossimi mesi .

Ronaldo-Georgina, spunta l'accordo pre matrimoniale

Secondo quanto riportato dal media spagnolo OkDario, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno trascorso insieme gli ultimi giorni a Madrid per lanciare la nuova acqua del fuoriclasse portoghese. La coppia starebbe infatti progettando il proprio futuro insieme, tanto da aver siglato un accordo pre matrimoniale. Quest'ultimo prevede che la casa di famiglia vada a Georgina, oltre a 100mila euro al mese per il resto della sua vita. Alcuni dettagli potrebbero comunque essere cambiati in seguito alla nascita dell'ultima figlia della coppia.